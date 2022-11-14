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Kars’ta boş binanın çatısı alev alev yandı

14.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta boş binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

Olay, 30 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. 30 Ekim Mahallesi’nde bulunan boş binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevlenen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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