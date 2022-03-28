Kars'ta boşandığı eşini evde rehin alarak silahla yaralayan zanlı yakalandı

Kars'ta iki gün önce boşandığı eşini evde silahla rehin alıp bacağından yaralayan zanlı, polislerce etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Yusufpaşa Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde Sevilay K. (42) ile evine gelen eski eşi Cenk E. arasında tartışma çıktı.

Kadını silah ve bıçakla tehdit ederek rehin alan Cenk E. tartışmayı sürdürdü. Evden gelen sesleri duyan Sevilay K'nin komşuları durumu polise bildirdi.

Polislerce ikna edilmek istenen zanlı, teslim olmayarak Sevilay K'yi bacağına tek el ateş açarak yaraladı.

Yaşanan arbedede Cenk E, polislerce etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Zanlı, polislerce binadan çıkartılırken apartmanın dış kapısının camına kafa attı.

Kırılan cam parçaları yüzünden başından yaralanan Cenk E. Harakani Devlet Hastanesi'ne, kadın ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Sevilay K. ile Cenk E'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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