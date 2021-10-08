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Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor

08.10.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bozayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesine yiyecek bulmak için inen bozayılar, yerleşim yerlerinde dolaşırken görüntülendi.

Sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki bir inşaata giren bozayıyı fark eden işçiler, durumu Sarıkamış Allahuekber Doğa Koruma ve Milli Parklar ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ayıyı inşaattan çıkardı. Bozayı, ormana doğru giderek gözden kayboldu.

İşçilerden Vesim Şenocak, AA muhabirine, birkaç gündür ayının bölgede gezdiğini belirterek, "Sabah saatlerinde bizden önceki ekip ayının binanın içinde olduğunu ve karşılaştıklarını söyledi. Ekiplere haber verdik, müdahale ettiler." dedi.

İlçedeki TOKİ konutları mevkisine gece saatlerinde yavrularıyla gelen bir başka bozayı ise apartmana girmeye çalıştı.

Çevredekileri görünce korkup bölgeden uzaklaşan ayıları, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlçe sakinlerinden Emrah Boztaş, mahalleye ayıların sıklıkla indiğini anlatarak, "Ayı kapıyı zorlarken birisini gördü ve geri kaçtı. Bu kadar gelmesi çok sıkıntılı, yetkililerin buna el atması lazım. Her akşam geliyorlar. Gündüzleri de geliyor, yani canları ne zaman isterse o zaman geliyorlar. Buna çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

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