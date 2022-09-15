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Kars'ta bozayının saldırdığı çoban ağır yaralandı

15.09.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bozayının saldırdığı çoban ağır yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.

Komdere bölgesinde hayvan otlatan Çetin Toptaş (25), ağaçların yanında bozayı ile karşılaştı.

Ayının saldırmasıyla çenesinden, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Toptaş’ın bağırması üzerine çevrede hayvan otlatan çobanlar, köpekleriyle bölgeye geldi.

Ayının kaçmasının ardından çobanlar, ağır yaralı Toptaş'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanedeki ilk müdahale sonrası Toptaş, Erzurum'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış ayı saldırı

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