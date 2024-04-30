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Kars'ta buzları çözülen Çalı Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı

AA AA
30.04.2024 10:05
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Kars'ta, kış ayında donan Çalı Gölü'nün buzları baharın gelmesiyle tamamen çözüldü, nesli tehlike altında olanlarında bulunduğu göçmen kuşlar da mola vermeye başladı.

Kentte 2 bin 237 rakımda bulunan endemik bitki türlerinin yer aldığı göl, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

Kış aylarından donan gölün, baharın gelmesi etrafındaki karların erimesiyle su seviyesi de yükseldi.

Dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan "dikkuyruğun" yaşam alanlarından biri olan Çalı Gölü, ilkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Çalı gölünün doğal güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

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