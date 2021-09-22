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Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

22.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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yangın Sarıkamış

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Kars Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Cıvan Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
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