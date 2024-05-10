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Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
10.05.2024 10:48
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.dı

Kümbet köyünde yaşayan Şentürk K, arazisinde hayvanların izinsiz otlatılması nedeniyle Öntaş B. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şentürk K, tartıştığı Öntaş B, Faruk B. ve Afganistan uyruklu çoban Veli Molla Ali'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öntaş B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Şentürk K, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
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