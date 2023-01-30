Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, soğuk hava ve kara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor.

İllçenin 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcuları dostluk müsabakası yaptı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği yarış, her iki takımın 25'er puan almasıyla berabere sonuçlandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Atlı Cirit Federasyonu As Başkanı Abdulbari Önal, kulüp temsilcilerine plaket vererek tebrik etti.

Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede atlı sporlarla ilgili güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.

Geleneksel ata sporlarını yaşatmaya çalıştıklarını belirten Önal, "Atlı sporlarımızı Türkiye'ye, dünyaya duyurmak adına gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ediyorum, yaşasın atlı cirit." dedi.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Kars temsilcisi Şimşek Yıldırım da soğuk havaya rağmen yapılan dostluk müsabakasına destek verenleri kutladı.

