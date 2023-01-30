YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı

Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında yarıştı

30.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ciritçiler, dondurucu soğuk ve kar altında dostluk müsabakası yaptı.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, soğuk hava ve kara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor.

İllçenin 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcuları dostluk müsabakası yaptı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği yarış, her iki takımın 25'er puan almasıyla berabere sonuçlandı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Atlı Cirit Federasyonu As Başkanı Abdulbari Önal, kulüp temsilcilerine plaket vererek tebrik etti.

Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede atlı sporlarla ilgili güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.

Geleneksel ata sporlarını yaşatmaya çalıştıklarını belirten Önal, "Atlı sporlarımızı Türkiye'ye, dünyaya duyurmak adına gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ediyorum, yaşasın atlı cirit." dedi.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Kars temsilcisi Şimşek Yıldırım da soğuk havaya rağmen yapılan dostluk müsabakasına destek verenleri kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kameradaKars’ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Kars Selim cirit

Kars Namaz Vakitleri 1 Şubat Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:26
İkindi
15:06
Akşam
17:31
Yatsı
18:53
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.