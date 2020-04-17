Kars'ta çöken odanın enkazında kalan kadın öldü

Kars'ın Selim ilçesinde çöken odanın enkazında kalan kadın hayatını kaybetti.

Karakale köyünde yaşayan Mülkiye Bozkurt (65), sağanaktan zarar görüp görmediğini kontrol etmek için evde tandırın bulunduğu odaya gitti.

Oda, Bozkurt içeride olduğu sırada çöktü. Enkaz atında kalan Bozkurt, köylülerin çabasına rağmen çıkartılamadı.

Olay yerine Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

