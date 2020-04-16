YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta depoda alkol kullanan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 22 bin 50 lira ceza

Kars'ta depoda alkol kullanan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 22 bin 50 lira ceza

KARS HABERLERİ  | 16.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kars'ta depoda alkol kullanan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 22 bin 50 lira ceza

Kars'ta bir depoda alkol kullanan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 22 bin 50 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunda alkol kullanıldığı ihbarını aldı.

Depoda denetim yapan ekipler, 7 kişinin alkol kullandığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
Anahtar Kelimeler:
Alkol Ceza Kars Sosyla mesafe

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Kars Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:20
Öğle
12:12
İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Faikbey Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

(özel Haber) Yavru Köpekler Ölen Annelerinin Başından Ayrılmadı

(özel Haber) Yavru Köpekler Ölen Annelerinin Başından Ayrılmadı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.