Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 5 bin 400 lira bulundu.
Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki camilerin önünde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.Ç, zabıta amirliğine götürüldü. H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, kağıt ve madeni para olarak 5 bin 400 lira bulundu.
İdari para cezası kesilen H.Ç'nin üzerindeki paraya el konuldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz