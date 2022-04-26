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Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

26.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 5 bin 400 lira bulundu.

Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki camilerin önünde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.Ç, zabıta amirliğine götürüldü. H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, kağıt ve madeni para olarak 5 bin 400 lira bulundu.

İdari para cezası kesilen H.Ç'nin üzerindeki paraya el konuldu.

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