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Kars’ta düzensiz göçmen operasyonu

23.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Kars’a yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Göçmenleri yurda sokan ve kimlikleri tespit edilen organizatörlerden 1’i yakalanırken, 1’inin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokarak insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak için operasyon düzenlendi.

Kars merkez Aydınlıkevler Mahallesi’nde ikamet eden T.A.’ya yönelik düzenlenen operasyonda, T.A.’nın ev ve eklentilerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından derinleştirilen çalışmalarda göçmenleri para karşılığında ülkeye sokan 2 organizatörün kimlik bilgilileri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, 1 Afganistan uyruklu organizatörü yakalarken, 1 Türk organizatörün yakalanması için düğmeye bastı.
Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan kimlikleri tespit edilen organizatörlerle ilgili asli makamlara bilgi verilirken, Afganistan uyruklu organizatör E.N.’nin adli işlemleri devam ediyor. Jandarma ekiplerince kimlik bilgilerine ulaşılan Türk organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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