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Kars’ta Ebabil kuşu ile Kerkenez tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 24.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan Ebabil kuşu ile yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.Duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bulunan Ebabil Kuşu ile sol kanadında yara bulunan Kerkenez Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Bölgeye gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri Ebabil kuşu ile Kerkenez’i muhafaza altına alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdi.Burada tedavilerine başlanan Ebabil kuşunun beslemesi yapılarak yeniden doğaya bırakılırken, Sol kanadında kırık olan Kerkenez kuşu ise yapılacak tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına kavuşturulacak.

Kars’ta vatandaşlar tarafından bulunan Ebabil kuşu ile yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bulunan Ebabil Kuşu ile sol kanadında yara bulunan Kerkenez Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bölgeye gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri Ebabil kuşu ile Kerkenez’i muhafaza altına alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdi.
Burada tedavilerine başlanan Ebabil kuşunun beslemesi yapılarak yeniden doğaya bırakılırken, Sol kanadında kırık olan Kerkenez kuşu ise yapılacak tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına kavuşturulacak.

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Faikbey Eczanesi
Merkez
Taha Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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