Kars'ta eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı ile babası yakalandı

Eski Gazi köyünde, daha önce İstanbul'da tartıştığı ve babaevine dönen 4 çocuk annesi 28 yaşındaki eşi Ö.B ile kayınbiraderi Z.Y'yi dün öldüren M.B'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince kırsal arazide yapılan aramada, M.B ile babası O.B dere yatağında yakalandı.

Şüpheli M.B ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen O.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Selim ilçesinde dün barışmak üzere geldiği Eski Gazi köyünde tartıştığı eşi Ö.B ve kayınbiraderi Z.Y'i pompalı tüfekle öldüren M.B, olayın ardından kaçmıştı.

