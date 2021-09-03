Kars'ta ev, ahır, samanlık ve odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

İsisu köyünde İsmail Kaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahır, samanlık ve odunluğa sıçradı.

Köylülerin çabaları yeterli olmayınca durum Sarıkamış Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Alevler, Sarıkamış Orman İşletmesine ait arazözün de destek verdiği ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz