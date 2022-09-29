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Kars'ta evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

29.09.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kına gecesi sonrası otomobille kaçmaya çalışan sahte geline takılan takılar ise jandarma ekiplerince damada teslim edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Kağızman'a bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep'e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

S.A.Ö ve teyzesi S.B'nin düğün hazırlıkları için Kağızman'a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö'ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı.

Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B'yi takibe aldı.

Kına gecesinin ardından 01.30'da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelen C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılardan ele geçirilen ve kına gecesinde S.A.Ö'ye takılan takılar ise M.Ç'ye teslim edildi.

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