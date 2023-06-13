Kars’ta Gelecek Var Projesi hayata geçiriliyor

Proje çerçevesinde Kars ve özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden gençlerin yüksek katma değerli süt ürünleri üretimi ve gıda girişimciliği eğitimleri yanı sıra bu eğitimleri tamamlayan ve iş planları başarılı olarak değerlendirilen gençlere ayni hibelerin verilmesiyle geçim kaynaklarına ulaşmaları hedefleniyor.

Projeye Kars’ta ikamet eden 18-35 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir. Proje çerçevesinde katma değerli süt ürünleri üretmeye yönelik 3 ayrı başlıkta toplam 90 yararlanıcıya eğitimler verilecek.

“Temel Peynircilik”, “Gravyer Ustalığı”, “Peynir Olgunlaştırma Yöntemleri” eğitimleri 10 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerin teorik kısımları Kars Gençlik Merkezi’nde, uygulamaya yönelik kısımları ise özel sektöre ait mandıralarda yapılacak.

Gıda girişimciliği eğitimleri Kars Gençlik Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Temmuz’un 3’üncü haftası başlayacak eğitimler Ağustos ayında tamamlanacak. Toplam 3 ayrı sınıfta gerçekleştirilecek eğitimler için başvurular Temmuz ayında açıklanacak ve www.karstagelecekvar.org adresinden başvurular alınacak. Katma değerli süt ürünleri eğitimine katılan adaylar ek olarak gıda girişimciliği eğitimine de başvuru yapabilirler. Ancak gıda girişimciliği eğitimine başvuru yapmak için katma değerli süt ürünleri eğitimine katılma şartı aranmamaktadır.

Katma değerli süt ürünleri ve gıda girişimciliği eğitimlerinin tamamlanmasından sonra bu eğitimlerden en az birine katılım göstermiş yararlanıcılardan Eylül 2023 içerisinde kendilerine iletilecek şablonda iş fikirlerini hazırlamaları istenecek. İş fikrini eksiksiz olarak belirtilecek tarihe kadar doldurarak ileten yararlanıcılar arasında 15 tanesi, uzmanlardan oluşacak bir komite tarafından yapılacak inceleme sonucunda 65 bin liraya kadar ayni hibe desteği ile ödüllendirilecek.

Öte yandan Kars merkeze uzak bölgelerde ikamet eden ya da Gençlik Merkezi’ne ulaşım ihtiyacı olabilecek yararlanıcılar için eğitime kabul edilmeleri durumda eğitim günlerinde ulaşım ve konaklama imkanı sunulacak. Yararlanıcıların eğitime kabullerinin ardından kendileriyle iletişime geçilerek süreç yürütülecek.

