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Kars’ta, güvenli eğitim uygulaması

KARS HABERLERİ  | 16.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kars’ta 322 jandarmanın katımıyla “Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 322 jandarmanın katılımıyla yapılan “Güvenli Eğitim Uygulaması”nda, okullar ve öğrenci yurtları çevresindeki kafe, oyun salonları, umuma açık yerlerde kumar ve oyun makinaları ağırlıklı yerler kontrol edildi.Yapılan uygulama 121 umuma açık yer, 27 park bahçe, 34 metruk bina, 115 okul çevresi, 101’i okul servisi olmak üzere 965 araç kontrol edildi.Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, 6’sı okul servisi olmak üzere 17 araca işlem yapıldı, 1’i okul servisi olmak üzere 5 araç trafikten men edilirken, 2 bin 728 TL’si okul servis araçlarına olmak üzere toplam 14 bin 322 TL trafik idari para cezası kesildi.

Kars’ta 322 jandarmanın katımıyla “Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 322 jandarmanın katılımıyla yapılan “Güvenli Eğitim Uygulaması”nda, okullar ve öğrenci yurtları çevresindeki kafe, oyun salonları, umuma açık yerlerde kumar ve oyun makinaları ağırlıklı yerler kontrol edildi.
Yapılan uygulama 121 umuma açık yer, 27 park bahçe, 34 metruk bina, 115 okul çevresi, 101’i okul servisi olmak üzere 965 araç kontrol edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, 6’sı okul servisi olmak üzere 17 araca işlem yapıldı, 1’i okul servisi olmak üzere 5 araç trafikten men edilirken, 2 bin 728 TL’si okul servis araçlarına olmak üzere toplam 14 bin 322 TL trafik idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında ayrıca 2 bin 331 kişi sorgulanarak 10 yoklama kaçağı yakalandı.

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