YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta havaların ısınmasıyla açan çiçekler doğaya renk kattı

Kars'ta havaların ısınmasıyla açan çiçekler doğaya renk kattı

23.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerden Kars'ta orman, yayla ve meralar, açan çiçeklerle baharın renklerine büründü.

Yüksek rakımdaki Sarıkamış ilçesinde, karların erimesinin ardından doğada yeşil renkler hakim oldu.

İlçede etkili olan yağışların ardından 2 bin 600 rakımlı Hamamlı köyündeki ormanlar ve Soğuksu mevkisinde açan çiçekler doğaya renk kattı. Arı ve kelebeklerin konduğu sarı ile mavi renkteki çiçekler, doğanın canlılığını gözler önüne seriyor.

Küçük şelaleleri ve ekolojik zenginliğiyle yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Keklik Vadisi'nde açan kırmızı renkteki yaban laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Bu arada üremek için bölgeye gelen angut ve leyleklerin de yiyecek aradığı görüldü.

Çiçeklerin açmaya başladığı Susuz ilçesinde de doğa güzellikler sunuyor.

Baharın renk tonlarının hakim olduğu mera ve çayırlar, yabani ve evcil hayvanlara ev sahipliği yapmaya başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta öğrencilerin bulduğu saksağan yavruları tedaviye alındıKars'ta öğrencilerin bulduğu saksağan yavruları tedaviye alındı
Niğde’de Tabal Gastronomi Evi açıldıNiğde’de Tabal Gastronomi Evi açıldı
Bandırma’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıBandırma’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış çiçek doğa

Kars Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
02:48
Sabah
04:38
Öğle
12:09
İkindi
16:06
Akşam
19:31
Yatsı
21:12

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Yaşam eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Diyar eczanesi
Selim
Şifa eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.