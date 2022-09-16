Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Kars'ın Susuz ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı.

Takip sonucu suça karıştıkları tespit edilen G.K. ve N.A'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 kişinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 kesici delici alet, 2 gece görüş dürbünü, 2 el telsizi, köpek şok cihazı ve silahlara ait 136 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



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