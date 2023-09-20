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Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı

20.09.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Kağızman ilçesinde, iki aile arasındaki "kan davası" kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonlandırıldı.

İlçeye bağlı Keşişkıran köyünde Ay ve Güneş aileleri arasında 6 yıl önce ölümle sonuçlanan olayın ardından başlayan kan davasının büyümemesi için kanaat önderleri devreye girdi.

Çalışmaların ardından aileler görüşülerek barışmaları sağlandı.

Aile fertleri, barışma töreninin yapıldığı ilçedeki düğün salonuna, iki kişi tarafından tutulan Kur'an- Kerim'in altından salavat eşliğinde girdi. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar yapıldı.

Kanaat önderi Ebubekir Parlak, aralarında 6 yıldan beri kan davası bulunan aileleri bir araya getirip barışı sağladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kağızman kan davası

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