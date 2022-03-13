Kars'ta kar nedeniyle kapanan 58 köy yolundan 42'si açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 58 köy yolundan 42'si ulaşıma açıldı.

Kars'ta 6 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 8, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 9, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 9, Selim'de 5, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu, 42 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, 16 köy yolunun da açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ayrıca, Çakmak, Aynalı grup köy yolu ve İncesu köyü yolunda etkili olan yoğun tipi nedeniyle araçların yolda kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yoğun tipi nedeniyle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Akdere köy yolunu ulaşıma açan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kağızman ilçesinde de ekipler tüm köy yollarını ulaşıma açarken yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

