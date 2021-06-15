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Kars'ta "kar panterleri"nin mesaisi haziran ortasında sona erdi

15.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Murat Yurdalan: - "Sanırım şu an Türkiye'de karla mücadele yapan sadece ben varım. Bu durum Kars için şaşırtıcı değil, bir tarafımız yaz bir tarafımız kış, buna alışkınız" - Tuygun Köyü Muhtarı Zekeriya Yıldırım: - "Haziran ayının sonunda temmuz başlarında yaylaya çıkacağız. Bu kar temizlenmezse erimez ve yaylaya da çıkamayız"

CÜNEYT ÇELİK - Kışın sert ve çetin geçtiği illerden Kars'ın Selim ilçesinde aylardır karla mücadele eden ve "kar panterleri" olarak nitelendirilen ekiplerinin mesaisi, son yayla yolunun da ulaşıma açılmasıyla sona erdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte kış başta olmak üzere yılın büyük bir bölümünde kardan kapanan yolları ulaşıma açık tutmak için mücadele ediyor.

Haziran ortasına gelinmesine rağmen karla mücadeleye devam eden ekipler, son olarak Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün yaylasına giden yolu açmak için bölgeye gitti.

İş makineleri ile 2600 metre rakımda ve yaklaşık 3 metre yükseklikteki karla mücadele eden ekipler, yoğun uğraşlar sonucu söz konusu yolu açtı.

Ekipler, bu yolun da ulaşıma açılmasıyla aylardır sürdürdükleri karla mücadelenin sona ermesinin mutluluğunu yaşadı.

İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Murat Yurdalan, AA muhabirine, haziran ortası olmasına rağmen Tuygun köyünde kardan kapalı yayla yolunu açtıklarını söyledi.

Vatandaşların her mevsimde ulaşımda sorun yaşamaması için mücadele ettiklerini anlatan Yurdalan, "Tek bir vatandaşımızın mahsur kalması için hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımız yaylaya çıkacak, hazırlıkları var. Tuygun köyüne ait yayla yolunda kar vardı ve burada yaz ayında karla mücadele yaptık." dedi.

- "Bir yanımız bahar bir yanımız kış"

Yurdalan, yaz ayında çiçekler açan dağlar arasında karla mücadele yaptıklarını ifade ederek, "Sanırım şu an Türkiye'de karla mücadele yapan sadece ben varım. Bu durum Kars için şaşırtıcı değil, bir tarafımız yaz bir tarafımız kış, buna alışkınız." diye konuştu.

Tuygun Köyü Muhtarı Zekeriya Yıldırım da yayla yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu dile getirerek, "Selim Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi aracılığıyla yayla yolumuz ulaşıma açıldı, sağ olsunlar. Kuraklık nedeniyle yaylanın yeşillenmesi için biraz bekledik. Haziran ayının sonunda temmuz başlarında yaylaya çıkacağız. Bu kar temizlenmezse erimez ve yaylaya da çıkamayız. Zaten burada erken kar yağıyor, bu karın üzerine kasımda yine kar yağar. Karın yağmasına 4 ay kaldı, burada 3-4 metre kar var." ifadesini kullandı.

İl Özel İdaresinin yaz ve kış karla mücadele çalışması yaptığını anlatan Yıldırım, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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