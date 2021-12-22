Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Özellikle Kağızman ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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