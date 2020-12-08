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Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

KARS HABERLERİ  | 08.12.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars’ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı etrafa beyaza bürürken, kar yağışı ile birlikte karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de seferber oldu.
Ekipler, ulaşımda olumsuzluklar yaşanması için kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları açık tutuyor.
Karayolları ekipleri, Kars-Digor-Iğdır, Kars-Sarıkamış-Erzurum, Kars-Göle-Ardahan ve Kars-Arpaçay-Çıldır güzergahında sürekli kar temizlemesi ve tuzlama çalışması yaparak araçların güzergahlarda sorun yaşamasının önüne geçti.
Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Kars’ta, trafik ekipleri de sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kent dışına çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve ilk yardım çantası bulundurmalarını istedi.
Kars’ta kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmuyor. İl genelinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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