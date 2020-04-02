YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

Kars’ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak

KARS HABERLERİ  | 02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Kars’ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi.

Kars’ta, karantinaya alınan köyün kentle bağlantısı kesildi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri aldığı köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Köy girişinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Köy girişini kapatan jandarma vatandaşların köy dışına çıkışına izin vermiyor.
Kars’ta Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Digor Türkmeşen köyü, Susuz Erdağı köyü, Kağızman Karabağ köyü ve son olarak Selim Benliahmet köyü karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatıldı. Benliahmet köyü girişinde jandarma ekipleri görev aldı. Köy girişini dubalarla kapatan jandarma, adeta bölge de kuş uçurtmuyor.
Öte yandan Benliahmet köyün karantinaya alınmasıyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Selim ilçesi Benliahmet köyü 2 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kars Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:16
İkindi
15:50
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.