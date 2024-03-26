Kars'ta kardan kapanan yüksek rakımlı köy yollarında ekiplerin yol açma mesaisi sürüyor

Susuz ilçesine bağlı 2 bin rakımdaki köylerde, mart ayının son günlerinde de "kara kış" yaşanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele ediyor.

Gölbaşı köyü muhtarı Gülabi Karslı, gazetecilere, köylerinin rakımının yüksek olduğunu belirterek, "2 günde bir kar dolduruyor, tipi fırtına eksik olmuyor. Allah razı olsun Özel İdareyi aradım geldiler, yolumuzu açtılar. Sürekli burası böyle, yol kapanıyor ve 15 Mayıs'a kadar halimiz böyle. Şu anda köyde 2 metrenin üzerinde kar var." dedi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele mesaisi dronla görüntülendi.

