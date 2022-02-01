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Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

01.02.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta karlı arazide yiyecek arayan kurt görüntülendi

Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, objektife yansıdı.

Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kırsalda yiyecek bulamayan yırtıcılar da zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı.

Bulduğu avı ağzına alarak güvenli bölgeye çıkan kurt, kar üzerinde karnını doyurdu.

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