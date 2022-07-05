YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildi

Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildi

05.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildi

Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E'nin "tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Azra E, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Azra E, savunmasında, maktul Birdal Doğan ile aynı köyde yaşadıklarını ve komşuları olduğunu söyledi.

Doğan'ın 14 yaşından beri kendisini rahatsız ettiğini öne süren Azra E, "Maktul olay gününe kadar beni sürekli rahatsız ediyordu. Maktulün bana karşı ilk eylemi 2019'da meydana geldi. Çeşmeye su almaya gitmiştim. Yanıma gelip kolumdan tutarak 'Ben seni seviyorum, karımı sevmiyorum, eşimi boşayacağım, seni karım yapacağım' dedi. Ben de kendisine amca diye hitap etmiştim. Bu sözleri duyunca şok geçirdim. Neden böyle dediğini sordum, aşık olduğunu söyledi. Eve geldim, anneme anlattım." dedi.

Azra E, Doğan'ın sosyal medya hesaplarından ve telefondan da kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kızı adına sosyal medya hesabı açarak arkadaşlık isteği gönderdi, mesaj attı. İstekleri kabul etmedim. Olaydan 3-4 ay önce eşi bizim eve gelerek hesabın eşine ait olduğunu söyledi. Böylece hesabı maktulün kullandığını öğrendim. Oğlunun da hesabından mesaj atıyordu. Numarasını gizleyerek beni arıyordu. Olaydan 1 yıl önce evin önünde halı yıkarken bana bakıp 'Motoru, traktörü sattım, seni seviyorum, benimle kaç seni karım yapacağım' dedi. Bu tür söylemleri olay gününe kadar devam etti."

Maktulün kendisini kaçırmak için planlar yaptığını anlatan Azra E, savunması şöyle tamamladı:

"Okuldayken arkadaşım yanıma gelerek 'Sakın dışarıya çıkma, seni kaçıracaklar' dedi, Arkadaşıma beni kaçırmasına yardım etmesi için para teklifinde bulunmuş. Abime haber verdim. Babam ve dayım bunun üzerine maktulü darp etmişler. Okulda yatılı olarak kalıyordum. Olay günü annem ve abim hastaneye gideceğinden yardım etmek amacıyla evde kaldım. Maktulden korktuğum için hayvanları normalde suya ben götürmezdim, o gün mecburen ben götürdüm. Çeşmenin oradan bana bakıyordu, Birdal Doğan'dan korktuğum için mutfakta bulunan tabancayı yanıma aldım. Çeşmeye vardığımda maktul bana 'Seni karım yapacağım, senin üzerinden para kazanacağım' dedi ve üzerime geldi. Ben de korktum, cebimdeki silahı çıkarttım. O da ban 'Vur, vur' dedi. Bunun üzerine gözüm kapalı maktulün üzerine ateş ettim. Amacım maktulü korkutmaktı, öldürme kastım yoktu. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum."

Tanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, sanığın delil karartma ihtimalinin bulunmaması, aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanık Azra E'nin tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararına sevinen Azra E, gözyaşlarına hakim olamadı.

Azra E'nin avukatı Sinan Erdağı, gazetecilere, olayın çok vahim ve trajik olduğunu ifade ederek, "Yargılama tutuklu olarak devam etmekteydi. Mayıs ayında Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine 'Israrla Takip Suçu' diye bir fıkra eklendi. Bu sosyal medya, iletişim araçları ve fiziki takip ile insanları rahatsız eden kişilerin cezalandırılması ile ilgili bir madde. Azra bu fıkranın doğrudan mağduruydu. Yine müvekkilim cinsel saldırı suçunun mağduruydu, tacizlerin mağduruydu. Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar vererek ilk duruşmada müvekkilim Azra'yı tahliye etti." şeklinde konuştu.

- Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubatta tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta yağışlarla dolan sulak alanlar yaylacıların yüzünü güldürüyorKars'ta yağışlarla dolan sulak alanlar yaylacıların yüzünü güldürüyor
Balkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaBalkan coğrafyasından gelen şehit ve gazi torunları Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Kars tahliye

Kars Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
02:39
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:16
Akşam
19:49
Yatsı
21:37
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Vizyon tarihi kesinleşti! Gözler o tarihe çevrildi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.