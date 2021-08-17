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Kars'ta Kerbela şehitleri "Aşure Merasimi"yle anılacak

17.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta Caferi vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yakınının yasını tutuyor - Merkez Ehlibeyt Işıklı Camisi Alimi Seyyid Ahmet Erdem: - "Camilerde Hazreti Hüseyin için mersiyeler, taziyeler okunuyor, gençler Hazreti Hüseyin'e vefa gösterisinde bulunuyor"

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü Kerbela olayı, 1341'nci yılında, Kars'ta düzenlenecek "Aşure Merasimi" ile anılacak.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten (Hazreti Peygamber’in aile fertleri) 72 kişinin, Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde Hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (Miladi 10 Ekim 680) şehit düştüğü "Kerbela olayı", İslam dünyasında "matem günü" olarak görülüyor.

Çoğunlukla Kars-Iğdır çevresinde yaşayan Caferi vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayıp 40 gün boyunca Kerbela'da Yezid tarafından katledilen Hazreti Hüseyin ile 72 yakınının yasını tutuyor.

Kerbela olayının yıl dönümü, muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 18 Ağustos Çarşamba günü yad edilecek.

- Kars'taki camilerde programlar düzenleniyor

Kars'ta yaşayan Caferiler, camilerde bir araya gelerek "Sinezen" adı verilen ilahileri seslendirip sinelerine vuruyor. İl, ilçe ve köy imamları, akşam namazının ardından cemaate "Mersiye" adı verilen ağıtlar eşliğinde Kerbela olayını anlatıp, o gün yaşananları hatırlatıyor.

Her camide "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu ilahi grupları bulunuyor. Cami imamının konuşmasının ardından ayağa kalkan "Deste", koro halinde okudukları ağıtlarla sinezenler eşliğinde sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

Merkez Ehlibeyt Işıklı Camisi Alimi Seyyid Ahmet Erdem, AA muhabirine, Kars'ın muharrem ayında yas şehri haline geldiğini söyledi.

- "Gençler Hazreti Hüseyin'e vefa gösterisinde bulunuyor"

Şehir olarak Hazreti Hüseyin'in yasını tuttuklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Hz. Hüseyin hakkın ve adaletin tesisi, ceddi Resulullah'ın dininin ayakta kalması için kendisini İslam'a Kur'an'a, insaniyetin şerefine, onuruna hediye etmiştir. İmam Hüseyin insanın nasıl izzetle, onurla yaşayabileceğini Kerbela'da öğretti. Camilerde Hazreti Hüseyin için mersiyeler, taziyeler okunuyor, gençler Hazreti Hüseyin'e vefa gösterisinde bulunuyor. Çoğu insanlar bunu anlamaz, kendilerini dövüyorlar ama o hareketin her birinde bir mana vardır. Zincir vuruyorlar, zincirin vurulmasına karşıyız ama o bir gelenek olmuştur."

Erdem, anma programlarındaki gösterilerin anlamından bahsederek, şunları kaydetti:

"İmam Hüseyin'in bacılarına, kızlarına zincir vurdular, esir olarak götürdüler, o zincir sesi onu temsil ediyor. Gençlerimiz sine vuruyor, sağ elimizle sol göğsümüze vuruyoruz. Yani 'Hazreti Hüseyin, gönlümüzdesin, seni yaşatacağız' manasındadır. Aşure gününe kadar hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yürüyüşleri düzenledikten sonra şehirden herkes katılmaya başladı, Şii, Sünni, Kürt, Laz, yabancısı herkes katıldı. Camilerin girişinde HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Camimiz bin 500 kişilik, sosyal mesafe kurallarına burada uyabiliyoruz, bütün Kovid-19 kurallarına uyuyoruz."

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