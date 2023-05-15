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Kars’ta kesin olmayan seçim sonuçları açıklandı

15.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği kesin olamayan seçim sonuçları açıklandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre;
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Seçmen Sayısı: 185 bin 196, Oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 339, Geçerli oy: 143 bin 115 ve geçersiz sayılan oy: 4 bin 224, buna göre, Recep Tayip Erdoğan: 56 bin 366, Muharrem İnce: 688, Kemal Kılıçdaroğlu: 78 bin 105 ve Sinan Oğan: 7 bin 956 oy aldı.

Seçmen sayısının 185 bin 196 olduğu Kars’ta oy kullanan seçmen sayısı: 147 bin 343, İtiraz edilmeksizin geçerli oy: 141 bin 215, İtiraz üzerine geçerli oy: 2, geçer oyların toplamı: 141 bin 217 ve geçersiz sayılan oy: 6 bin 126.

Oyların partilere göre dağılımı ise şöyle:
Millet Partisi: 114, Hak ve Özgürlük Partisi: 131, Türkiye Komünist Partisi: 218, Sol Parti: 746, Genç Parti: 173, Memleket Partisi: 753, Büyük Birlik Partisi: 858, Adalet ve Kalkınma Partisi: 35 bin 498, Yeniden Refah Partisi: 2 bin 795, Milliyetçi Hareket Partisi: 13 bin 670, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 40 bin 227, Adalet Birlik Partisi: 362, Yenilik Partisi: 79, Halkın Kurtuluş Partisi: 185, Milli Yol Partisi: 118, Vatan Partisi: 159, Güç Birliği Partisi: 167, Cumhuriyet Halk Partisi: 22 bin 942, İYİ Parti: 21 bin 555 ve Adalet Partisi: 390.
Kars’ta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Adem Çalkın, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP’den İnan Akgün Alp, partilerinin milletvekili oldu.

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Kars

Kars Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazartesi

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03:00
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04:44
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İkindi
16:04
Akşam
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Yatsı
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