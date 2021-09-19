Kars’ta kınalı keklikler doğayla buluştu

Kars’ta, kınalı keklik popülasyonunun çoğalması amacıyla 400 kınalı keklik doğayla buluştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane Kanatlı Üretme İstasyonundan yetiştirilen 400 kınalı keklik, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 köyün kırsal alanına bırakıldı.

Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı kekliklerin doğada böcek yedikleri için çiftçinin dostu olduğu ve tarımsal üretime katkı sağladığı biliniyor.

Yetkililer, kınalı kekliklerin bırakıldığı alanın 3 yıl boyunca yaban hayvanı avına kapatıldığını bildirdi.

