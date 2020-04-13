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Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

KARS HABERLERİ  | 13.04.2020 19:43 | Son Güncelleme

Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

Kars'ın Selim ilçesinde Gelinalan köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Kars'ta daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Akyayla, Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirler devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyüne de giriş çıkışların durdurulmasıyla kentte karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kars koronavirüs Kovid-19

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