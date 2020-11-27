Kars’ta KÖYDES toplantısı yapıldı

Kars’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, KÖYDES çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin esas itibari köylerin alt yapı ihtiyaçlarını, sosyal, kültürel nitelikli ihtiyaçlarını gidermeyi amaç edinmiş bir tüzel kişilik olduğunu belirten Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarların da yönetime katılmasıyla bölgeye hep birlikte hizmet edilmeye çalışıldığını söyledi.

Öksüz, gerek KÖYDES ödenekleri gerekse zaman zaman İl Özel İdaresi’nin imkanlarıyla şehrin geneline hizmet edilmeye çalışıldığını ve KÖYDES programında 2020 yılı için 7 milyon 328 bin TL ödenek tahsis edildiğini kaydetti.

Öksüz, bu projelerden 23’ü köylere kilitli parke taşı, 4’ü menfez yapımı olmak üzere toplam 27 adet yol projesinin programda yer aldığını, 23 projeden 22’sinin hayata geçirildiğini, bir işin ise devam ettiğini, köy yollarında yüzde 96’lık, içme suları kapsamında da yüzde 86.66’lık bir gerçekleşme söz konusu olduğunu ifade etti.

Sosyal amaçlı yatırım olarak taziye evlerinin yapıldığını ifade eden Öksüz, “Bu kapsamda Hasçiftlik ve Bekler köyleri taziye evi yapımının programa alındı. Hasçiftlik Köyü taziye evinin tamamlandı. Bekler Köyü taziye evinin de ihale aşamasındadır” dedi.

Çeşitli kamu kuruluşlarına gelen ödeneklerle birlikte yapılan işlerin olduğunu, bu kapsamda da 14 adet işin ihalelerinin yapıldığına dikkat çeken Öksüz, “Köylerin alt yapısını; özellikle öncelikli olarak yol ve içme suyunu önemsiyoruz. Taziye evi yapımı hizmetleri de devam edecek ve vatandaşımızın rahatı için daha kaliteli bir yaşam standardına kavuşması için gösterilen gayretin daha da artırılacak. Sadece KÖYDES ödeneği ile yetinilmeyecek. Ek kaynaklar, ek imkanlar oluşturulacak. Asfalt olmayan köylerin yolları asfalt yapılacak, köy içlerindeki parke çalışmaları devam edecek. Stabilize olmayan yerlerdeki stabilize çalışmalarının tamamlanarak asfalta hazır hale getirilecek. Kendi kilitli parke taş tesisimizi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek sene kendi kilitli parke taşımızı da üreteceğimiz için çok daha fazla köye çok daha fazla iyi imkanlarla hizmet etme şansımız olacak. İnşallah daha fazla köyümüzün kilitli parke yapacağız. Hiç olmayan, yapılamayan, şimdiye kadar el uzatılamayan yerler var. Onlara da inşallah ulaşacağız” diye konuştu.

İçme suyu konusunda sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen Türker Öksüz, “Proje iptalleri oldu, bazı köyler arasında ihtilaflar, tartışmalar çıktı, içme suyunun herkesin hakkı olduğunu anlattık. Bir köydeki kaynak o köyün ihtiyacından fazla ise bir komşu köye veya yakındaki herhangi bir köye bu suyun verilmesi en büyük faydalardan birisidir. Bu konuda herkesin sorumlu davranması gerekir. Köydeki bir kısım tartışmalara bu işi kurban etmeyelim. İçme suyuna kavuşmak önemlidir. Köydeki vatandaşlarımızı bilinçlendirelim, aydınlatalım. Kimseye başka bir şeyini vermiyor taşınmazını vermiyor. Sadece bir su kaynaktır, biz de bu kaynağı herkesin istifadesine sunmak istiyoruz. Suyu olmayan köylere mutlaka suyu vermemiz lazım, bunun bir kez daha altını çiziyorum. Kapımız her zaman size açık. Vali olarak ben, Özel İdare Genel Sekterimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız, sizlerin alt yapı başta olmak üzere ihtiyaçları ile ilgilenmeye görevli insanlarız. Dolayısı ile her zaman hizmetinizde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinlendi. Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, dile getirilen konuların incelenerek çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimat verdi.

