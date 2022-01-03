YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

03.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ın Selim ilçesinde, aç kalan kurtların, indikleri bir köyde yakaladıkları köpeği götürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen arazide yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, Selim ilçesine bağlı Tozluca köyüne indi.

Burada kurtların Ufuk Yardımcı'ya ait köpeği ısırıp parçalamaya çalışarak götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların köyde gezerek yiyecek arayışına girdiği, daha sonra yakaladıkları bir köpeği ısırarak götürdükleri yer alıyor.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabaha doğru kalktığımda köpeğin yerinde olmadığını gördüm, tekrardan eve gidip kamera kayıtlarına baktığımda gece saat 3.30 sularında iki kurt gelmiş, köpeği alıp götürmüşler." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyorDağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:24
Öğle
12:17
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:25

Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Nida Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.