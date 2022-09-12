Kars'ta kurtların saldırdığı 35 koyun telef oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu, 50 koyun kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Melik köyündeki merada koyunlarını otlayan R.T'nin sürüsüne kurtlar saldırdı.

Kurtların saldırısı sonucu 35 koyun telef oldu, sürünün dağılmasıyla 60 koyun da kaçarak bölgede kayboldu.

Köylülerin yardımıyla merada arama çalışması başlatıldı. Sürüden ayrılan 10 koyun bulunurken, 50 koyunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.



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