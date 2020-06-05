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Kars’ta maskesiz dolaşmak yasaklandı

KARS HABERLERİ  | 05.06.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kars’ta bazı cadde ve mahallerde maskesiz dolaşmanın yasaklanmasının ardından bazı vatandaşlar maskeleri aksesuar olarak kullanmaya başladı.Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar gereğince 8 cadde ve 3 mahalle de maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars’ta bazı cadde ve mahallerde maskesiz dolaşmanın yasaklanmasının ardından bazı vatandaşlar maskeleri aksesuar olarak kullanmaya başladı.
Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar gereğince 8 cadde ve 3 mahalle de maskesiz dolaşmak yasaklandı. Faikbey Caddesi, GAMP Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazımpaşa Caddesi, Dr. Metin Sözen Caddesi, Ordu Caddesi, Şehit Yusufbey Caddesi ve Halitpaşa Caddesi’nin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararına rağmen bazı vatandaşlar maske kullanmadan dolaşıyor.
“Güvenlik güçleri sürekli uyarıyor”
Kars’ta maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini artırdı. Polis maskesiz gördüğü vatandaşları sürekli uyarırken, vatandaşların büyük çoğunluğu maske takıyor. Bazı vatandaşlar ise maskelerini çene altına alarak dolaşıyor.
“Maskesiz dolaşanlara caza kesilecek”
Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz dolaşmaya yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Cadde sokaklara maskesiz çıkan vatandaşlara kabahatler kanununa göre işlem yapılacak.

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Demir Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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