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Kars'ta merkeze bağlı köylerde ve taşımalı eğitim verilen okullarda da eğitime ara verildi

24.03.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta merkeze bağlı köylerde ve taşımalı eğitim verilen okullarda da eğitime ara verildi

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullar da 24 Mart Perşembe tatil edildi.

Daha önce, Sarıkamış ve Digor ilçeleri genelinde tüm okullarda aynı gün eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, kentte sabah başlayan ve akşam yoğunluğunu arttıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars-Kağızman kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar nedeniyle yolda kalan 11 aracı kurtardı.

Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
05:58
Öğle
12:19
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:50
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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