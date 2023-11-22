YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı

22.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 5 tır yolda kaldı.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Iğdır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 5 tır yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış-Horasan kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar Karakurt köyü mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanmanın meydana geldiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden olduSakarya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Hakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldıHakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
Drift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafıDrift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı
Anahtar Kelimeler:
Kars Tır kar tipi

Kars Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:54
Öğle
11:59
İkindi
14:30
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Kars Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Çarşamba

Dilber eczanesi
Merkez
Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Altun eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.