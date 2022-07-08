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Kars'ta ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

08.07.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Kars'ta ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Kars'ta yangınla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde araç yoğunluğunun artması nedeniyle kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği anımsatıldı.

Anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının, huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem yaratmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacı ile tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sabotaj eylemleri gerçekleştirebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm bölgelerinin bu anlamda hedef alınabileceği ve bu sebeple mahallin şartlarına göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde orman yangınları açısından meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındı. Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca alınan kararla ateş yakılmasına müsaade edilen alanlar da dahil olmak üzere il sınırları içerisinde mesire yeri olarak belirlenen yerler haricinde orman bölgelerine 8 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kars Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:42
Sabah
04:37
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:48
Yatsı
21:35
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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