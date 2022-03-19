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Kars'ta otobüs kara saplanınca mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

19.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerce tahliye edilen yolcular jandarma karakoluna götürüldü

Kars'ta kara saplanan otobüsteki 20 yolcu ekiplerce tahliye edildi.

Selahattin Sercan yönetimindeki 34 UUS 78 plakalı Trabzon-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesi yakınlarında kara saplandı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, arama kurtarma ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu otobüsün bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekip araçlarıyla tahliye edilen yolcular, bölgeye en yakın jandarma karakoluna götürüldü.

Yolcular, şu an kapalı bulunan Kars-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılmasıyla başka bir otobüsle Iğdır'da gönderilecek.

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