Kars'ta oyuncakla sevindirilen çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Kars'ta gönüllü grup, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla topladıkları oyuncakları verdikleri kırsaldaki köy çocuklarının sevinçlerini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi açtı.

Sosyal medyada kurdukları platform sayesinde 4 yılda 210 köyde yaklaşık 20 bin oyuncak dağıtan gönüllülerin tarihi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda açtığı "Çocuk Gülerse Dünya Güler" temalı fotoğraf sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gönüllüler Taner Güneş ile Fatih Taş ve arkadaşlarının, çocuklara oyuncak dağıtmak üzere gittikleri köylerde çektikleri 40 karenin yer aldığı serginin açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

Vali Öksüz, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukları sevindirmenin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Proje sorumlusu Taner Güneş ise "Bir oyuncakla başladık, bugün çığ gibi büyüdü, tüm dünyada duyuldu, her yerden oyuncaklar gelmeye başladı. Gittiğimiz köylerde güzel fotoğraflar yakaladık, bu anları ölümsüzleştirmek istedik ve sergi açmaya karar verdik. Amacımız daha çok çocuğun gönlüne köprü kurabilmek. Boş zamanlarını herkes böyle sosyal sorumlulukla doldurabilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile sergiyi gezdi.



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