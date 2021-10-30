YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta oyuncakla sevindirilen çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Kars'ta oyuncakla sevindirilen çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

30.10.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta oyuncakla sevindirilen çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

Kars'ta gönüllü grup, "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla topladıkları oyuncakları verdikleri kırsaldaki köy çocuklarının sevinçlerini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi açtı.

Sosyal medyada kurdukları platform sayesinde 4 yılda 210 köyde yaklaşık 20 bin oyuncak dağıtan gönüllülerin tarihi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda açtığı "Çocuk Gülerse Dünya Güler" temalı fotoğraf sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gönüllüler Taner Güneş ile Fatih Taş ve arkadaşlarının, çocuklara oyuncak dağıtmak üzere gittikleri köylerde çektikleri 40 karenin yer aldığı serginin açılışını, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

Vali Öksüz, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukları sevindirmenin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Proje sorumlusu Taner Güneş ise "Bir oyuncakla başladık, bugün çığ gibi büyüdü, tüm dünyada duyuldu, her yerden oyuncaklar gelmeye başladı. Gittiğimiz köylerde güzel fotoğraflar yakaladık, bu anları ölümsüzleştirmek istedik ve sergi açmaya karar verdik. Amacımız daha çok çocuğun gönlüne köprü kurabilmek. Boş zamanlarını herkes böyle sosyal sorumlulukla doldurabilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
Karslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladıKarslı kadınlar imeceyle ballı köme yapımına başladı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
11:56
İkindi
14:47
Akşam
17:14
Yatsı
18:34

Kars Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Kafkas Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.