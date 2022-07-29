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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

29.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan, eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de karar üzerine kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün propagandaya dönüşen eylem ve etkinliklerine de katıldığı tespit edilen G.A, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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