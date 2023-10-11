Kars’ta polis bin 500 kişiyi dolandırıcılara karşı uyardı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bedesten Alanı’nda bin 500 vatandaş dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

hediye kazandınız içerikli mesaj, sahte aile destek ödemesi, hızlı kredi imkanı vaadi ve sosyal yardım vaadi ve bakiye yükleme gibi konular da yüz yüze bilgilendirme yaptı. Polis, vatandaşların kendilerini telefonla arayarak bankacı, polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca dolandırıcıların farklı taktiklerinden olan araç muayene randevusu ve araç kiralama ile seçmen kaydı sorgulama gibi dolandırıcılıkları hakkında suçun gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla yüz yüze bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

Dolandırıcıların ceza dosyası içerikli asılsız ileti, ödüllü anket, vize başvurusu, teslim alınmayan kargo paketi, evlilik kredisi başvurusu, düşük fiyata otomobil, evden iş vaadi, konut projesi başvurusu, gümrük ürünleri çekilişi, e-devlet-kart aidatı iadesi gibi konularda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

Polisin bu tür bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

