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Kars’ta renk cümbüşü yaşanıyor

12.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta her tondan açan çiçekler adeta görenleri büyülüyor.

Haziran ayında tarlalarda açan ve gökkuşağını anımsatan ve yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşen çiçekler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kars’ta renk cümbüşü yaşandığını ifade eden Adem Alp, “Doğada adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor. Rengarenk çiçekler açıyor. Kars’ın ovası, yaylası tamamen bu renkli çiçeklerle doğayı adeta bir renk cümbüşüne çeviriyor. Tabi ki hal böyle olunca, bol çiçek olunca, bolda kar balı olur” dedi.

Kars’ta tarlalarda açan çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı, beyaz, kırmızı, mor çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşerek renk cümbüşüne döndü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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