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Kars'ta sağlık ekipleri köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı

12.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta sağlık ekipleri köydeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı

Kars'ta sağlık ekipleri, yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan 6 yaşındaki Kardelen Ayşe Kızılarslan'ı, paletli ambulansla ulaşarak tedavi etti.

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Kızılarslan'da yüksek ateş tespit eden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayınca sağlık ekiplerine paletli araç desteği verildi.

Paletli ambulansla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Kızılarslan'a ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan ve burada tedavisine devam edilen Kızılarslan, ateşi düşünce evine götürüldü.

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