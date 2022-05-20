Kars'ta sağlık ve arama kurtarma ekipleri ortak yangın tatbikatı yaptı

Kars'ta, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) öncülüğünde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmenin bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata, 44 personel görev aldı.

Senaryo gereği bir işletmede çıkan yangına ilk olarak itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından AFAD ve UMKE ekibi, yangından etkilenen ve yaralananları 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.

Yaralılar, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022'nin AFAD tarafından "Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Afet bilincinin oluşması için çeşitli tatbikatlar yaptıklarını ifade eden Ayğan, şunları kaydetti:

"Bugünde Organize Sanayi Bölge'sinde yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikata UMKE, AFAD, itfaiye ve işletmede çalışan diğer arkadaşlar iştirak etti. 11 araç 44 personel katıldı. Yıl boyunca bu tatbikatlarımız devam edecek. 15 Haziran'da 26 farklı kurumun katılacağı geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu durumların tatbikatlarda kalmasını diliyoruz. Ama olabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmamız için bunları eğitimler ve zaman zaman tatbikatlarla pekiştirmemiz gerekiyor."

