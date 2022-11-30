Kars'ta sahipsiz hayvanlar kuduza karşı aşılanıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla hayata geçirilen "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi" kapsamında çalışma yapılıyor.

Proje bütçesinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile ortak çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan Sağlığı Mobil Aracı ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde görev yapan 2 kadın veteriner hekim tarafından bugüne kadar Kars genelinde 21 köyde, 1500 kuduz aşısı uygulandı ve 61 köpek kısırlaştırıldı. Mobil araçla yapılan kısırlaştırma, küpeleme, çip uygulaması, kuduz aşısı uygulaması ve tedavi-rehabilitasyon hizmetleri vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanıyor."

