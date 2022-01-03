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Kars'ta "Sarıkamış Şehitleri"ni temsilen kardan asker heykelleri yapılıyor

03.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Karı yorgan edenler" temasıyla şehit askerleri temsilen yapımına başlanılan heykelleri, Erzurum, Kars, Bayburt, Muş ve Ağrı'dan gelen heykeltraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip yapıyor - KAÜ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin: "Bu seneki heykel çalışmamızın teması 'karı yorgan edenler', heykellerimiz, karın altında yatan şehitlerimizi temsil edecek"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, kardan şehit asker heykellerinin yapımına başlandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen yapılacak heykeller için Handere köyü mevkisinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yaklaşık 200 kamyon kar taşındı.

Bölgeye yeterli miktarda kar taşınmasının ardından Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, "karı yorgan edenler" temasıyla kardan asker heykelleri yapımına başladı.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen yapılacak heykeller, harekatın 107, yıl dönümü nedeniyle ışıklandırılarak sergilenecek.

Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programında geleneksel hale gelen kardan şehit heykellerinin yapımına başladıklarını söyledi.

Zengin, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı nedeniyle şehitleri anma programı kapsamında Sarıkamış Şehitleri anısına heykel sanatı diliyle bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Harekatı, gelecek kuşaklara anlatma, bellekte yer etme ve kültürel geleneği devam ettirmek adına mesaj vermek istiyoruz. Bu seneki heykel çalışmamızın teması 'karı yorgan edenler', heykellerimiz, karın altında yatan şehitlerimizi temsil edecek." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ da "Bu anıtın amacı, özgürlük mücadelesi veren Türk askerin bütün zorluklara rağmen o mücadeleden vazgeçmemesini göstermektir." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisan öğrencisi Vefa Kocalar ise Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı nedeniyle şehitleri anma programı kapsamında yapılan kardan heykeller çalışmasında görev almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kardan şehit heykelleri açılışının, 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl anma etkinlikleri ise 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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