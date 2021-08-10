Kars'ta sel sularına kapılarak ölen genç kadın toprağa verildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Dibekkaya köyünde oturan ve dün dere kenarındaki oğluna bakmak isterken sel sularına kapılıp dereye düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Meryem Nazik'in cenazesi, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Nazik'in cenazesi daha sonra ilçedeki Merkez Camisi'ne getirildi. Genç kadının cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kağızman Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Evli ve 2 oğlu bulunan Nazik'in cenazesine, ailesi ve yakınları katıldı.

Dibekkaya köyünde, dün, dere kenarındaki oğluna bakmak isterken sel sularına kapılıp sürüklenen Nazik'in naaşı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince, köyünden 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünde yer alan bir ağacın altında, dere içinde bulunmuştu.



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